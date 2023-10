Regionale Lebenshaltungskosten klaffen in Bayern weit auseinander

München: In keinem Bundesland sind die regionalen Unterschiede der Lebenshaltungskosten so groß wie in Bayern. Die Landeshauptstadt München bleibt die mit Abstand teuerste Gegend bundesweit; Wunsiedel in Oberfranken dagegen gehört mit zu den billigsten, gefolgt von den Landkreisen Tirschenreuth und Hof. Wie Zahlen des Instituts der deutschen Wirtschaft und des Bundes-Bauinstituts zeigen, sin die Lebenshaltungskosten in München fast 38 Prozent höher als in Wunsiedel. Zehn bis 25 Prozent teurer als im bundesweiten Schnitt ist das Leben in Starnberg, Fürstenfeldbruck, Ebersberg und Dachau. Entscheidende Ursache für die Kostenunterschiede ist das Wohnen.

