Regionalbahn ist nach Unfall in Niederbayern geborgen

Pocking: Nach dem Zugunglück mit zehn Verletzten im Kreis Passau ist die entgleiste Regionalbahn geborgen worden. Zwei Bergezüge mit Kränen hoben den Zug an und setzten ihn wieder auf die Schienen. Laut einer Bahnsprecherin bleibt die Strecke aber wohl noch mindestens eine Woche gesperrt. Züge aus Passau enden derzeit in Pocking, die aus Mühldorf in Pfarrkirchen. Die Regionalbahn war am Mittwoch an einem Bahnübergang in Kühnham mit einem Lkw kollidiert. Dabei wurden die Gleise verbogen und die Signalanlage beschädigt. Der Schaden beträgt laut Polizei etwa zweieinhalb Millionen Euro. Der Fahrer des Lastwagens liegt weiter im Krankenhaus. Sein Zustand ist ernst.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.05.2025 01:00 Uhr