Region um Neapel wird erneut von Beben erschüttert

Neapel: Die Region um die süditalienische Stadt ist erneut von Erdstößen erschüttert worden. Nach Behördenangaben hatte das Beben eine Stärke von 4,0 und ereignete sich in einem Bereich rund um den Vulkan Vesuv. Verletzte oder Schäden gab es demnach nicht, aber viele Menschen in der Region gerieten in Panik. Bereits in den vergangenen Tagen hatte die Erde in Süditalien immer wieder gebebt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.10.2023 06:00 Uhr