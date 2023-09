Region Odessa meldet nach russischem Angriff erhebliche Schäden

Odessa: Die Ukraine meldet nach einem russischen Luftangriff erhebliche Schäden in der Region Odessa. Von den Behörden hieß es, Speichergebäude mit fast 1.000 Tonnen Getreide seien zerstört und der Hafen von Odessa erheblich beschädigt worden. Das ukrainische Militär gab an, Russland habe die Getreidelager mit zwei Hyperschallraketen beschossen. Kiew wirft Russland vor, gezielt und häufig die Getreideproduktion anzugreifen. Die Ukraine ist einer der größten Getreideproduzenten der Welt und zu einem hohen Maß auf die Exporteinnahmen angewiesen. Tote wurden aus der Region Odessa nicht gemeldet, wohl aber aus der Region Cherson. Dort sei bei einem Luftangriff mindestens ein Mensch gestorben, hieß es. Auch Russland meldete ukrainische Angriffe in der Nacht. In mehreren Regionen seien Drohnen abgeschossen worden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 25.09.2023 13:15 Uhr