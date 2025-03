Region Nürnberg von Siemens-Stellenabbau betroffen

Nürnberg: Vom geplanten Stellenabbau bei Siemens in der Region Nürnberg sind etwa 1.000 Arbeitsplätze betroffen. Konkret sollen die Jobs nach BR-Informationen bei der Sparte Digital Infrastructure in Erlangen, Nürnberg, Fürth und Amberg wegfallen. Die IG-Metall übt Kritik an den Plänen. Sie verweist auf die Milliardengewinne des Konzerns. Der Stellenabbau sei den Beschäftigten nicht vermittelbar. - Auch beim Elektronikhersteller Semikron-Danfoss fallen 210 Jobs weg. Der Konzern hat aber jetzt bekannt gegeben, dass es keine betriebsbedingten Kündigungen geben wird. Das Personal soll über Altersteilzeitlösungen und Abfindungsangebote reduziert werden. Der Elektronikhersteller fertigt in Nürnberg Chips für Solar-Produkte, Windgeneratoren und Computer-Tomographen.

