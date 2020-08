Regierungssprecher weist auf Testpflicht für Reiserückkehrer hin

Berlin: Die Bundesregierung hat nochmal darauf hingewiesen, dass die Tests für Reiserückkehrer aus Risikogebieten verpflichtend sind. Regierungssprecher Seibert sagte auf der Bundespressekonferenz, die Tests und die Quarantäne seien keine freundlichen Empfehlungen des Staates, sondern klare Vorschriften. Wer dagegen verstoße, müsse mit einem Bußgeld rechnen. Nach Aussage des Referenten des Gesundheitsministerium, Ewald, ist die bundesweite Kapazität für Corona-Tests noch nicht ausgeschöpft. Trotz eines deutlichen Anstiegs von Tests in den vergangenen Wochen sei man noch nicht an der Auslastungsgrenze. Ewald widersprach damit einer Interpretation des aktuellen RKI-Berichts, dass es Lieferschwierigkeiten gebe. Das betreffe nur einzelne Labore. In dem Bericht heißt es, letzte Woche hätten sich rund 17.000 abzuarbeitende Proben angestaut. In 41 Laboren gebe es Engpässe.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 21.08.2020 12:15 Uhr