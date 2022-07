Regierungsparteien verweigern Teilnahme an Draghis Vertrauensabstimmung

Nachrichtenarchiv - 20.07.2022 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Rom: Der italienische Ministerpräsident Draghi steht vor dem Aus. Kurz vor der entscheidenden Vertrauensabstimmung haben am Abend drei Parteien seiner Regierung angekündigt, nicht an dem Votum im Senat teilzunehmen. Ohne Lega, Forza Italia und die Fünf-Sterne-Bewegung kann der 74-Jährige aber nicht wie erhofft eine breite Zustimmung in dieser Parlamentskammer erreichen. Dies hatte er selbst zur Bedingung gemacht, um an der Spitze der Regierung weiterzumachen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.07.2022 20:00 Uhr