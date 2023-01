Regierungspartei ÖVP verliert Mehrheit in Niederösterreich

Kurzmeldung ein/ausklappen Landkreistag kritisiert Start des 49-Euro-Tickets zum 1. Mai

Berlin: Der Landkreistag hält die Einführung des 49-Euro-Tickets zum 1. Mai für nicht praktikabel. "Es wird erst einmal in ganz Deutschland an allen Ecken und Enden holpern", so Präsident Sager wörtlich in der "Frankfurter Allgemeinen". Sager betonte, das Billigticket löse nicht die Probleme des Öffentlichen Nahverkehrs. Was nutze das 49-Euro-Ticket, wenn der Bus nicht fahre, so der Verbandschef.

