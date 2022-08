Regierungspartei MPLA bei Parlamentswahlen in Angola vorn

Kritik an Gasumlage wird lauter

Die geplante Gasumlage sorgt auch innerhalb der Ampel-Koalition für immer mehr Kritik. Bundeswirtschaftsminister Habeck hatte eingeräumt, dass auch gut verdienende Unternehmen als Trittbrettfahrer versuchen, von der Umlage zu profitieren. SPD-Chefin Esken drohte im Fernsehsender Welt indirekt mit Widerstand im Parlament, falls es keine Korrekturen gibt. Habeck hatte zugesichert, dies noch einmal zu prüfen. Auch Finanzminister Lindner zeigte sich am Abend offen für Nachbesserungen. Eine Maßnahme der Solidarität könnte nicht dazu dienen, dass einzelne Unternehmen ihre Rendite pflegten und Gewinne darauf machten, sagte Lindner im ZDF. CSU-Generalsekretär Huber bezeichnet in der "Augsburger Allgemeinen" die Gasumlage als in hohem Maße sozial ungerecht. Der Chef des Deutschen Institus für Wirtschaftsforschung, Fratzscher, bezeichnet die Gasumlage als Verstoß gegen die Grundsätze der Sozialen Marktwirtschaft. SPD-Generalsekretär Kühnert geht unterdessen von einer baldigen Einigung der Ampel-Regierung auf neue Entlastungen aus. Es sei immer klar gewesen, dass Neun-Euro-Ticket und Tankrabatt Ende August zunächst ausliefen, sagte Kühnert der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Deswegen sei es umso wichtiger, dass das dritte Entlastungspaket idealerweise sogar noch bekannt werde, bevor kommenden Donnerstag, also am 1. September, der Hammer falle.

