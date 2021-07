Regierungspartei in Äthiopien gewinnt Parlamentswahl

Nachrichtenarchiv - 11.07.2021 06:30 Uhr Aktuelle Nachrichten

Addis Abeba: In Äthiopien hat die Partei von Ministerpräsident Abiy die Parlamentswahl klar für sich entschieden. Wie die Wahlkommission mitteilte, erhielt seine Fortschrittspartei 410 der 436 Sitze. Damit dürfte dem Regierungschef eine zweite Amtszeit sicher sein. Allerdings hatten Oppositionsparteien die Abstimmung, die bereits am 21. Juni stattfand, boykottiert. Ausgenommen von der Wahl war außerdem die nördliche Provinz Tigray, wo Krieg herrscht. Die Abstimmung war der erste Stimmungstest für Abiy, der bei seinem Antritt vor drei Jahren Reformen versprochen hatte. 2019 wurde ihm der Friedensnobelpreis verliehen. Inzwischen steht Abiy international wegen des Kriegs in Tigray in der Kritik.

Quelle: BR24 Nachrichten, 11.07.2021 06:30 Uhr