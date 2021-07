Regierungspartei gewinnt Parlamentswahl in Äthiopien

Nachrichtenarchiv - 11.07.2021 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Addis Abeba: In Äthiopien hat die Partei von Ministerpräsident Abiy die Parlamentswahl nach amtlichen Angaben für sich entschieden. Wie die Wahlkommission in Addis Abeba mitteilte, erhielt Abiys Fortschrittspartei mehr als 400 der 436 Sitze. Zahlreiche Sitze bleiben allerdings unbesetzt, weil in mehreren Wahlkreisen wegen Unruhen oder logistischer Probleme nicht abgestimmt werden konnte. Die Opposition reichte Beschwerden ein.

Quelle: BR24 Nachrichten, 11.07.2021 02:00 Uhr