Regierungspartei führt bei Wahl in Südkorea

Nachrichtenarchiv - 15.04.2020 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Seoul: Bei der Parlamentswahl in Südkorea liegt die sozialliberale Regierungspartei laut ersten Prognosen deutlich vorn. Die Partei von Präsident Moon Jae-in könnte demnach mit knapp der Hälfte der 300 Sitze in der Nationalversammlung rechnen. Trotz der Corona-Pandemie beteiligten sich viele Bürger an der Abstimmung. Vor den Wahllokalen bildeten sich Reportern zufolge lange Schlangen. Wahlhelfer kontrollierten die Körpertemperatur und verteilten Einmalhandschuhe. Südkorea steht im Kampf gegen das Corona-Virus bisher relativ gut da - mit rund 10.000 Erkrankten und 225 Toten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.04.2020 14:00 Uhr