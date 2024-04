Regierungskommission empfiehlt Legalisierung von Abtreibungen

Berlin: Eine von der Bundesregierung beauftragte Expertenkommission spricht sich für Lockerungen des Abtreibungsrechts aus. Wie der "Spiegel" berichtet, sollen Abtreibungen in den ersten zwölf Wochen der Schwangerschaft grundsätzlich erlaubt sein. Die aktuelle Gesetzgebung geht auf eine Reform Mitte der 90er Jahre zurück. Demnach ist ein Schwangerschaftsabbruch grundsätzlich rechtswidrig. Er bleibt jedoch straflos, wenn er in den ersten zwölf Wochen vorgenommen wird. Die Kommission aus Juristen, Medizinern und Ethikern hält das in ihrem Abschlussbericht für zu rigide, wie der "Spiegel" meldet. Die aktuellen Regelungen im Strafgesetzbuch hielten einer "verfassungsrechtlichen, völkerrechtlichen und europarechtlichen Prüfung" nicht Stand.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.04.2024 23:00 Uhr