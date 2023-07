Regierungskoalition nennt Details zur Förderung von Heizungen

Meldungsarchiv - 04.07.2023 20:15 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Die Regierungsparteien haben weitere Einzelheiten bekannt gegeben, wie die Förderungen beim neuen Heizungsgesetz aussehen sollen. Demnach sollen für Einfamilienhäuser beim Einbau einer klimafreundlichen Heizung die maximal förderfähigen Investitionskosten bei 30.000 Euro liegen. So steht es in einem gemeinsamen Entschließungsantrag der Fraktionen von SPD, Grünen und FDP, der am Freitag im Bundestag beschlossen werden soll. Für Mehrfamilienhäuser soll die erste Wohneinheit ebenfalls bis zu einer Höhe von 30.000 Euro gefördert werden, ab der zweiten liegen die förderfähigen Kosten bei 10.000, ab der 7. Wohneinheit bei 3.000 Euro. Im Gebäudeenergiegesetz ist vorgesehen, dass der Umstieg auf eine neue Heizung mit bis zu 70 Prozent der Kosten gefördert werden soll. Die Bundesregierung muss bis Ende September detaillierte Pläne für die Förderung vorlegen.

04.07.2023 20:15 Uhr