Regierungskoalition in Japan sichert sich Zwei-Drittel-Mehrheit im Oberhaus

Tokio: Die Regierungskoalition in Japan hat zwei Tage nach dem tödlichen Attentat auf den ehemaligen Ministerpräsidenten Abe einen klaren Sieg bei der Oberhauswahl davongetragen. Die Liberaldemokratische Partei und ihr Koalitionspartner Komeito sicherten sich eine Zwei-Drittel-Mehrheit in der Parlamentskammer und können nun die von Abe jahrelang angestrebte Reform der pazifistischen Verfassung Japans vorantreiben. Abe war am vergangenen Freitag bei einem Wahlkampfauftritt der Liberaldemokraten niedergeschossen worden und wenige Stunden später gestorben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.07.2022 06:00 Uhr