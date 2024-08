Regierungsgegner gehen in Venzuela wieder auf die Straße

Caracas: In Venezuela haben wieder tausende Regierungsgegner demonstriert. Sie gingen unter anderem in der Hauptstadt Caracas gegen Staatschef Maduro auf die Straße. Aufgerufen zu den Protestaktionen hatte die Opposition. Sie hält das Ergebnis der Präsidentschaftswahl vor einer Woche für manipuliert und ihren Kandidaten Gonzalez für den Sieger. Die weitgehend regierungstreue Wahlbehörde hatte dagegen den seit mehr als zehn Jahren regierenden Maduro zum Sieger erklärt. Auch international gibt es massive Zweifel am offiziellen Wahlergebnis. Die USA und viele lateinamerikanische Länder haben schon Gonzalez als wahren Wahlsieger anerkannt. Die amtierende Regierung geht unterdessen hart gegen Gegner vor. Laut Staatschef Maduro wurden in den vergangenen Tagen 2.000 Demonstranten festgenommen. Auch Maduro rief seine Anhänger zu Demonstrationen auf.

Sendung: BR24 Nachrichten, 04.08.2024 06:30 Uhr