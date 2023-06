Regierungserklärung von Scholz steht im Zeichen der Einigkeit der EU

Meldungsarchiv - 22.06.2023 09:45 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Die Bundesregierung gibt sich in europäischen Fragen geschlossen. Das war die zentrale Botschaft der Regierungserklärung von Kanzler Scholz. Mit Blick auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine sagte Scholz am Morgen im Bundestag, ohne Sicherheit gebe es keine Freiheit. Deshalb unterstütze Deutschland die Ukraine so lange wie nötig. Die Bundesregierung tue auch alles, um das eigene Land vor Bedrohungen zu schützen, was die kürzlich verabschiedete nationale Sicherheitsstrategie widerspiegle. Von der EU-Ratssitzung nächste Woche in Brüssel erwartet sich der Kanzler ein starkes Signal der Einigkeit in zentralen Belangen. Ähnliches gelte für den NATO-Gipfel in Vilnius. Dabei appellierte Scholz an die Türkei, einen Bündnis-Beitritt Schwedens nicht länger zu blockieren. Nach der Regierungserklärung des Kanzlers eine gut einstündige Debatte angesetzt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 22.06.2023 09:45 Uhr