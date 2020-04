Regierungserklärung: Merkel erläutert Vorgehen in Corona-Krise

Nachrichtenarchiv - 23.04.2020 09:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: In einer Regierungsklärung zur Corona-Krise hat Bundeskanzlerin Merkel allen Mitstreitern für den gemeinsamen Kampf gegen das Virus gedankt und zu diszipliniertem Durchhalten aufgefordert. Unter dem Applaus der Bundestags-Abgeordneten sagte Merkel, Bürger setzten und schränkten sich füreinander ein - das sei bewundernswert. Ausdrücklich würdigte Merkel auch die älteren Mitbürger. Sie hätten das Land aufgebaut. Dass viele von ihnen ein nun ein Leben in Isolation führten, mache ihr zu schaffen - ebenso wie die anhaltende Einschränkung vieler Grundrechte. Die Pandemie sei eine, Zitat, "demokratische Zumutung". Zum Erfolg der bisher ergriffenen Maßnahmen sagte Merkel: "Durch die Strenge mit uns selbst haben wir die Ausbreitung des Virus verlangsamt. Wir haben Zeit gewonnen und sie genutzt". Es müsse aber allen klar sein, dass wir nicht in der Endphase der Pandemie lebten, sondern erst an ihrem Anfang. Man bewege sich weiter auf "dünnstem Eis". Die Lockerungen einiger Bundesländer kritisierte Merkel als, Zitat, "zu forsch". Es gehe nun darum, das Erreichte nicht zu verspielen.

