Regierungserklärung beginnt im Bundestag

Erste Bundesländer kündigen Schulöffnungen an

Mainz: Erste Bundesländer haben Termine für die Öffnung von Schulen bekanntgegeben. So sollen die Grundschüler in Rheinland-Pfalz am übernächsten Montag wieder in die Klassenzimmer zurückkehren. Hessen startet ebenfalls am 22. Februar für die Schüler der Jahrgangsstufen eins bis sechs. Allerdings findet in beiden Bundesländern zunächst Wechselunterricht statt. Den jüngsten Corona-Beschlüssen zufolge bleibt es den Ländern überlassen, wann sie Schulen und Kitas wieder öffnen. Die Präsidentin der Kultusministerkonferenz, Ernst, begrüßte diese Perspektive. Im Morgenmagazin von ARD und ZDF sprach sie von einer guten Nachricht für Kinder und Jugendliche sowie für ihre Familien. Um mehr Sicherheit zu gewährleisten, wolle man in allen Bundesländern Schnelltests an den Schulen einführen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.02.2021 10:00 Uhr