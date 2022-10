Regierungsbildung in Schweden steht

Nachrichtenarchiv - 14.10.2022 11:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Stockholm: In Schweden haben sich drei Parteien des rechten Lagers auf die Bildung einer Regierung geeinigt, die erstmals auch von den rechtspopulistischen Schwedendemokraten unterstützt wird. Wie der Parteichef der konservativen Moderaten, Kristersson, mitteilte, vereinbarten Moderate, Christdemokraten und Liberale, eine Regierung zu bilden und mit den Schwedendemokraten im Parlament zusammenzuarbeiten. Nach acht Jahren unter sozialdemokratischer Führung steht damit nun in Schweden ein Regierungswechsel bevor. Am Montag soll Kristersson im Parlament zum neuen schwedischen Ministerpräsidenten gewählt werden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 14.10.2022 11:15 Uhr