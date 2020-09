Regierungsbildung im Libanon scheitert erneut

Wieder Proteste von Umweltschützern in Garzweiler

Aachen: Im rheinischen Revier ist es wieder zu Protestaktionen gegen den Braunkohleabbau gekommen. Rund 150 Aktivisten drangen nach Angaben der Aachener Polizei in den Tagebau Garzweiler ein. Ein Sprecher des Energiekonzerns RWE sagte, in einem Kohlebunker und an einem Transportband befänden sich Menschen. Im Kraftwerk Weisweiler sei ebenfalls ein Kohlebunker besetzt. Das Aktionsbündnis "Ende Gelände" kündigte an, dass sich im Laufe des Tages etwa 3000 Teilnehmer an Blockadeaktionen beteiligen würden. RWE will im Zuge des Kohleabbaus die Bewohner von fünf Dörfern umsiedeln.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 26.09.2020 15:45 Uhr