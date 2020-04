Regierungsberater empfehlen schrittweise Öffnung der Schulen

Nachrichtenarchiv - 13.04.2020 19:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Halle: Die Nationale Akademie der Wissenschaften "Leopoldina" empfiehlt, dass Schüler bis zur 10. Klasse bald wieder Unterricht bekommen. Wie das Beratungsgremium der Bundesregierung in einem Gutachten zur Corona-Krise schreibt, soll dabei die Zahl der Kinder pro Klassenzimmer verringert werden, um das Abstandsgebot besser einhalten zu können. Bei älteren Schülern sowie Studenten setzen die 26 Wissenschaftler weiterhin auf Fernunterricht. Kitas sollten vorerst im Notbetrieb bleiben, da sich kleinere Kinder nicht an Distanzregeln halten. Dem Gremium zufolge können auch Gaststätten und Geschäfte wieder öffnen, wenn die Bürger strikt Hygieneregeln beachten. In Bussen und Bahnen sollen Schutzmasken zur Pflicht werden. Das Gutachten der "Leopoldina" soll Bundeskanzlerin Merkel und den Ministerpräsidenten als Entscheidungshilfe dienen, wenn diese übermorgen über mögliche Lockerungen der Anti-Corona-Maßnahmen beraten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.04.2020 19:00 Uhr