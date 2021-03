Regierung zieht Bitte um virtuelle Oster-Gottesdienste zurück

Richter erlässt ersten Haftbefehl in Maskenaffäre

Berlin: In der Affäre um Geschäfte mit Corona-Schutzmasken sitzt ein erster Verdächtiger in U-Haft. Die bayerische Generalstaatsanwaltschaft hat Haftbefehl gegen einen Beschuldigten erwirkt, bei dem es sich offensichtlich aber nicht um einen Parlamentarier handelt. Einen Namen wollten die Behörden nicht nennen, es soll sich laut der "Augsburger Allgemeinen" um einen Geschäftsmann aus Grünwald bei München handeln. In Thüringen wird weiter gegen den ehemaligen CDU-Bundestagsabgeordneten Hauptmann wegen des Verdachts der Bestechlichkeit von Mandatsträgern ermittelt. In diesem Zusammenhang wurden ehemalige Büros und Wohnräume des CDU-Politikers durchsucht. Der Thüringer CDU-Landesvorsitzende Hirte forderte Hauptmann inzwischen auf, die Partei zu verlassen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.03.2021 18:00 Uhr