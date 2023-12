Regierung wird wegen Haushalts-Hängepartie von allen Seiten kritisiert

Berlin: Die SPD hat eingestanden, dass es nach wie vor keine Einigung in der Koalition zum Bundeshaushalt 2024 gibt und dass dieser auch nicht mehr in diesem Jahr verabschiedet werden kann. Im politischen Berlin sorgt dies für viel Unverständnis. Nach einem Bericht der Süddeutschen Zeitung fordert die Unionsfraktion in einem Brief Parlamentspräsidentin Bas dazu auf, die Ampel-Koalition zur Ordnung zu rufen. Bas, so heißt es, müsse sich persönlich in die Vorgänge einschalten. Der Linken-Politiker Bartsch nannte es eine Respektlosigkeit, die Bürger so lange über die Staatsfinanzen des kommenden Jahres im Unklaren zu lassen. Dies sei hochnotpeinlich und ein Tiefpunkt der Ampel, so Bartsch. Auch der baden-württembergische Ministerpräsident Kretschmann von den Grünen zeigte sich unzufrieden. Die Industrie braucht nach seinen Worten Planungssicherheit, was Fördersummen angeht.

Sendung: BR24 Nachrichten, 07.12.2023 21:45 Uhr