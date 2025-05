Regierung will Versichungspflicht wegen Hochwasser

Berlin: Ein Jahr nach der Hochwasserkatastrophe in Bayern und Baden-Württemberg plant die Bundesregierung eine Versicherungspflicht für Wohngebäude. Justizministerin Hubig von der SPD sagte der "Augsburger Allgemeinen", man brauche einen besseren Schutz vor Naturkatastrophen. Deshalb solle noch in dieser Legislaturperiode eine Versicherungspflicht gegen Elementarschäden umgesetzt werden. Eigentümerinnen und Mieter dürfe man dabei finanziell nicht überfordern, betonte Hubig. Die Versicherungswirtschaft begrüßte die Pläne grundsätzlich. Der Branche schätzt, dass die Hälfte der Schäden bei dem schweren Hochwasser im Juni letzten Jahres nicht versichert war. Viele Landwirte in Bayern warten derweil noch auf Sonder-Entschädigungen. Ihre Felder wurden damals überschwemmt, etwa entlang des Riedstroms in Schwaben. Das zuständige Landwirtschaftsamt dort hat bisher gut ein Viertel der knapp 240 Anträge bearbeitet.

