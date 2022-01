Regierung will sich auf EU-Ebene bei grünem Label für Atom und Gas enthalten

Nachrichtenarchiv - 04.01.2022 04:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Die Bundesregierung will sich möglicherweise in der Frage, ob Erdgas und Kernenergie in der EU als nachhaltige Übergangstechnologien eingestuft werden, enthalten. Das meldet die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf Regierungskreise. Die Europäische Kommission hatte vorgeschlagen, neben Erdgas auch Kernkraft unter Auflagen als nachhaltigen Energieträger anzusehen. In der Folge könnten verstärkt Investitionen auch in neue Atomkraftwerke fließen, was besonders von Frankreich unterstützt wird. Umweltverbände und die Grünen sind dagegen. SPD und FDP begrüßen die Einstufung neuer Gaskraftwerke als nachhaltig.

Quelle: BR24 Nachrichten, 04.01.2022 04:00 Uhr