Regierung will offenbar Panzerlieferung an die Ukraine erlauben

Berlin: Die Bundesregierung erlaubt deutschen Herstellern offenbar die Lieferung von Panzern an die Ukraine. Medienberichten zufolge geht es zunächst um Flugabwehr-Panzer vom Typ "Gepard". Sie sind derzeit beim Rüstungskonzern Krauss-Maffei-Wegmann eingelagert. Konkrete Zusagen könnte es noch im Lauf des Tages geben, bei internationalen Beratungen auf dem pfälzischen Luftwaffen-Stützpunkt Ramstein. Dort wird Verteidigungsministerin Lambrecht sich äußern. Zuvor hatte SPD-Fraktionschef Mützenich noch die - so wörtlich - "militaristische Schlagseite" der Debatte über die Ukraine-Hilfe kritisiert. Die Unionsfraktion spricht sich in einem Antrag im Bundestag für die Lieferung schwerer Waffen aus. Das Parlament soll übermorgen darüber beraten.

