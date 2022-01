Regierung will mehr Schutz für Stromkunden

Nachrichtenarchiv - 24.01.2022 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Bundesregierung will Strom- und Gaskunden künftig besser vor Preissprüngen und kurzfristigen Kündigungen durch Billiganbieter und schützen. Dafür ist nach den Worten des Parlamentarischen Staatssekretärs im Bundeswirtschaftsministerium Krischer eine Gesetzesreform geplant. Der Grünen-Politiker sagte der Deutschen Presseagentur, es solle künftig unter anderem einheitliche Tarife in der Grundversorgung geben, damit Neukunden nicht das Doppelte oder Dreifache gegenüber Bestandskunden zahlen. Außerdem solle die Aufkündigung von Gas- oder Stromlieferungen künftig mehrere Monate vorher angekündigt werden müssen, damit Verbraucher sich in Ruhe einen neuen Versorger suchen könnten, so Krischer.

Quelle: BR24 Nachrichten, 24.01.2022 05:00 Uhr