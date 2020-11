Regierung will LKW auf drei Wegen klimafreundlich machen

Nachrichtenarchiv - 11.11.2020 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Bundesregierung will den Klimaschutz beim schweren LKW-Verkehr voranbringen. Das hat Verkehrsminister Scheuer nach dem sogenannten Nutzfahrzeug-Gipfel mit Spediteuren und Industrie angekündigt. Die Regierung setzt dabei auf eine Kombination verschiedener Antriebe. Sie will sowohl batteriegetriebene LKW für kurze Strecken sowie Oberleitungs- und Wasserstoff-Lastwagen gleichzeitig fördern. Bis zum Jahr 2023 sollen allein in die Entwicklung der Antriebe mehr als 1,1 Milliarden Euro fließen. Außerdem sollen künftig Spritschlucker mehr LKW-Maut zahlen müssen als sparsame Fahrzeuge. Allerdings müsste die EU-Kommission dem zustimmen. Der Schwerlastverkehr hat zum Klimaschutz bisher nur wenig beigetragen, da es laut Fahrzeugbauern und Spediteuren zum Diesel noch keine echte Alternative gibt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.11.2020 20:00 Uhr