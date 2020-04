Regierung will Corona-Beschränkungen bis 10. Mai verlängern

Nachrichtenarchiv - 30.04.2020 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die derzeitigen Corona-Beschränkungen werden voraussichtlich um mindestens eine Woche bis zum 10. Mai verlängert. Bis dahin solle das "wesentliche Paket" in Kraft bleiben, kündigte Kanzleramtsminister Braun vor den Beratungen der Ministerpräsidenten mit Kanzlerin Merkel an. Über weitere Lockerungen wird nach seinen Worten dann erst in einer Woche entschieden. Bayerns Regierungschef Söder, der auch an den Beratungen teilnimmt, warb für ein umsichtiges Verhalten. Söder sagte im BR, man könne mit dem Virus keinen Deal machen. Alle weiteren Lockerungen würden davon abhängen, wie sich die Infektionszahlen in den nächsten Wochen entwickeln würden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 30.04.2020 10:00 Uhr