Regierung will Corona-App nun doch mit dezentralisierter Speicherung

Nachrichtenarchiv - 26.04.2020 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Bundesregierung hat eine Richtungsentscheidung für ihre geplante Corona-Warn-App getroffen. Sie plant nun eine dezentrale Speicherung der Nutzerdaten, wie Kanzleramtschef Braun und Gesundheitsminister Spahn bestätigten. Es werde ein Ansatz verfolgt, der auf Freiwilligkeit beruht, datenschutzkonform ist und ein hohes Maß an IT-Sicherheit gewährleistet, erklärten die Minister weiter. Zahlreiche Experten hatten vor der ursprünglich geplanten zentralen Speicherung gewarnt, da dies zu Überwachung und Missbrauch führen könne. Die Grünen begrüßten die Änderung. Fraktionsvize von Notz sagte, das Vertrauen in die App dürfe nicht weiter erschüttert werden, damit dieses - so wörtlich - "in einer Gesamtstrategie gegen Covid-19 wichtige Instrument" rechtsstaatlich sauber und zügig umgesetzt werden könne. Die Corona-Apps sollen helfen, die Ansteckungen nachzuverfolgen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 26.04.2020 13:00 Uhr