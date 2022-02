Regierung will Bürger wegen hoher Energiekosten entlasten

Nachrichtenarchiv - 21.02.2022 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Angesichts der hohen Energiekosten will die Bundesregierung noch in dieser Woche ein Entlastungspaket auf den Weg bringen. Die Ampel-Parteien seien fest entschlossen, den Belastungen der Bürger entgegenzuwirken, erklärte Regierungssprecher Hebestreit. Bundesfinanzminister Lindner hatte gestern für diese Woche Vorschläge dazu angekündigt. SPD-Co-Chef Klingbeil sagte, der Koalitionsausschuss werde dazu am Mittwochmittag beraten. Die Bundesregierung erwägt bereits, die EEG-Umlage ein halbes Jahr früher - nämlich Mitte 2022 abzuschaffen. Das würde laut Lindner einer Entlastung von 6,6 Milliarden Euro entsprechen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 21.02.2022 15:00 Uhr