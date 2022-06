Regierung will Beschaffung für Bundeswehr beschleunigen

Nachrichtenarchiv - 18.06.2022 11:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Bundesregierung will mit einer beschleunigten Beschaffung die Einsatzfähigkeit der Bundeswehr stärken. Dazu hat das Wirtschaftsministerium in Abstimmung mit dem Verteidigungsministerium einen Gesetzentwurf in die Ressortabstimmung gegeben. Geplant ist eine Änderung des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen, mit der die Vergabe öffentlicher Aufträge vereinfacht werden soll. Bisher sind die Verfahren oft langwierig. Als Reaktion auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine hatten Bundestag und Bundesrat ein 100 Milliarden Euro schweres Sonderprogramm zur Ausrüstung einer einsatzfähigen Bundeswehr beschlossen. Damit sollen in den kommenden Jahren etwa neue Flugzeuge, Hubschrauber, Schiffe, Panzer und Munition angeschafft werden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 18.06.2022 11:45 Uhr