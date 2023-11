Regierung will auch Haushalt 2024 bis Jahresende aufstellen

Berlin: Die Bundesregierung will auch den Haushalt 2024 noch in diesem Jahr aufstellen. Regierungssprecher Hebestreit sagte, wenn das angesichts der knappen Zeit nicht mehr gelingen sollte, werde der Etat Mitte Januar verabschiedet. Noch heute will das Bundeskabinett laut Hebestreit den Nachtragshaushalt für das laufende Jahr beschließen. Dies geschieht im sogenannten Umlaufverfahren, also nicht bei einer gemeinsamen Kabinettssitzung. Im Etat wird erneut die Schuldenbremse ausgesetzt. Bei der Begründung dafür will sich die Regierung an der Begründung für das Jahr 2022 orientieren, also an den hohen Energiepreisen. Hebestreit sagte, die Bundesregierung sei sicher, dass sie die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts einhalten werde.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.11.2023 14:00 Uhr