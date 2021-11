Regierung von Oberbayern verbietet aufschiebbare stationäre Behandlungen

Nachrichtenarchiv - 17.11.2021 10:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Angesichts dramatisch zunehmender Corona-Neuinfektionen hat die Regierung von Oberbayern aufschiebbare stationäre Behandlungen in Krankenhäusern verboten. Die freiwerdenden Kapazitäten sollen demnach für die Behandlung von Covid-19- und Notfallpatienten genutzt werden. In Zweifelsfällen entscheidet demnach der zuständige Zweckverband für Rettungsdienst- und Feuerwehralarmierung. Die Anordnung gilt laut Mitteilung bis zum 10. Januar kommenden Jahres und kann bei Bedarf verlängert werden. Betroffen sind zunächst Krankenhäuser in Oberbayern. Die 7-Tage-Inzidenz im Freistaat ist heute auf 568 gestiegen. In einigen oberbayerischen Landkreisen liegt sie deutlich über 1.000.

Quelle: BR24 Nachrichten, 17.11.2021 10:45 Uhr