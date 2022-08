Regierung von Montenegro scheitert an Misstrauensvotum

Russland klemmt Nordstream 1 für drei Tage ab

Moskau: Russland hat angekündigt, seine Gaslieferungen über die Ostsee-Pipeline Nord Stream 1 Ende August für drei Tage zu unterbrechen. Als Grund gab der Staatskonzern Gazprom Wartungsarbeiten an der einzigen funktionierenden Turbine der Kompressorstation Portowaja an. Diese würden vom 31. August bis zum 2. September in Zusammenarbeit mit Spezialisten von Siemens durchgeführt. Danach sollen dann wieder wie bisher 33 Millionen Kubikmeter Erdgas täglich geliefert werden. Das entspricht 20 Prozent der täglichen Maximalleistung. Angesichts des kommenden kurzen Lieferstopps hat die Ukraine ihre Pipelines als Ersatz angeboten. Der ukrainische Betreiber kritisierte, Russland ignoriere diese alternative Liefermöglichkeit, um Druck auf die europäischen Länder auszuüben. Präsident Selenskyj sagte dazu in seiner abendlichen Video-Ansprache, Russland terrorisiere die weltweiten Energiemärkte.

