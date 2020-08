Regierung verurteilt Eskalation der Corona-Proteste am Reichstag

Nachrichtenarchiv - 30.08.2020 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Bundesregierung hat die Eskalation vor dem Reichstagsgebäude während der Proteste gegen die Corona-Auflagen verurteilt. Innenminister Seehofer sagte der Bild am Sonntag, dass Chaoten und Extremisten das Reichstagsgebäude und damit das symbolische Zentrum unserer freiheitlichen Demokratie für ihre Zwecke missbrauchten, sei unerträglich. Finanzminister Scholz schrieb auf Twitter wörtlich: "Nazisymbole, Reichsbürger- und Kaiserreichflaggen haben vor dem Deutschen Bundestag rein gar nichts verloren." Gestern hatten Demonstranten am Reichstagsgebäude eine Absperrung durchbrochen und waren die Treppe hinauf gelaufen. Wie die Polizei mitteilte, warfen einige von ihnen Flaschen und Steine auf die Beamten, die die Demonstranten wieder zurückdrängten. Insgesamt demonstrierten gestern in Berlin laut Innensenator Geisel 38.000 Menschen gegen die Corona-Politik der Regierung. 300 Menschen wurden demnach festgenommen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 30.08.2020 03:00 Uhr