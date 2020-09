Regierung vergibt Aufträge für 400 Mio Euro an vier größte Wirtschaftsprüfer

Nachrichtenarchiv - 21.09.2020 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Bundesregierung hat in den vergangenen fünf Jahren an die vier großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften Staatsaufträge in Höhe von 400 Millionen Euro vergeben. Spitzenreiter ist nach Informationen des Handelsblatts mit knapp 135 Millionen Euro die KPMG. An Platz zwei folgt PwC mit 108 Millionen und dann Deloitte mit 98 Millionen Euro. Das Blatt beruft sich auf eine Antwort des Wirtschaftsministeriums auf eine Anfrage der Grünen. Die Prüfungsgesellschaft EY, die dem inzwischen insolventen Zahlungsdienstleister Wirecard über Jahre die Abschlüsse testierte, kassierte demnach vom Bund fast 57 Millionen Euro. Die Wirtschaftsprüfer stehen derzeit stark unter Beschuss. Finanzminister Scholz und Justizministerin Lambrecht haben angesichts des Wirecard-Skandals weitreichende Reformschritte angekündigt, unter anderem wollen sie eine stärkere Trennung von Wirtschaftsprüfung und Beratung.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 21.09.2020 02:00 Uhr