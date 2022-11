Regierung und Opposition liefern sich heftige Debatte im Bundestag

Nachrichtenarchiv - 23.11.2022 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: In der Generaldebatte im Bundestag haben Regierung und Opposition über die Arbeit der Koalition gestritten. Unions-Fraktionschef Merz kritisierte handwerkliche Fehler bei den Maßnahmen gegen die Energiekrise. Scholz konterte, seine Regierung habe die Krise im Griff, für diesen Winter sei Deutschlands Energiesicherheit wohl gewährleistet. Grünen-Fraktionschefin Dröge lobte die Klimapolitik der Ampelkoalition, forderte aber auch weitere Anstrengungen, etwa im Verkehrssektor. Die Fraktionsvorsitzende der AfD, Weidel, warf der Regierung vor, Deutschland in den Ruin zu führen. Rezession und Inflation zertrümmerten den produktiven Mittelstand und trieben die bürgerliche Mittelschicht in die Verarmung. Linken-Fraktionschef Bartsch sagte, die Krisenpolitik der Regierung sei - Zitat - "Wellness für die Wohlhabenden".

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.11.2022 12:00 Uhr