Regierung und EU-Kommission erzielen Eckpunkte zu Lufthansa-Paket

Berlin: Bundesregierung und EU-Kommission haben sich bei Verhandlungen über ein Rettungspaket für die schwer angeschlagene Lufthansa offenbar auf Eckpunkte geeinigt. Wie das Handelsblatt berichtet, soll die Lufthansa acht Flugzeuge abgeben, um Wettbewerbsverzerrungen zu verhindern - jeweils vier in München und Frankfurt mit den dazugehörigen 24 Start- und Landerechten. Die Einigung solle in Kürze bekanntgegeben werden. Am Pfingstmontag könnte der Lufthansa-Aufsichtsrat zusammenkommen, danach dann die Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung abgeschickt werden. Stimmen die Aktionäre dem Plan zu, könnte die Staatshilfe mit einem Volumen von neun Milliarden Euro fließen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 29.05.2020 23:00 Uhr