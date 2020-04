Regierung stimmt Bürger auf veränderten Alltag ein

Nachrichtenarchiv - 18.04.2020 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Wegen der Corona-Pandemie müssen sich die Bürger nach Überzeugung der Bundesregierung noch lange auf einen veränderten Alltag einstellen. Solange es weder Therapien noch Impfstoffe gebe, müsse man lernen, mit dem Virus zu leben, sagte Finanzminister Scholz am Abend in der ARD. Ähnlich äußerte sich Kanzleramtschef Braun. Ziel sei es, schrittweise zu einem Leben mit weniger Beschränkungen zurückzukehren. Aber die Epidemie sei nicht weg, so der CDU-Politiker in der "Rheinischen Post". Braun hält weitere staatliche Milliardenhilfen für die Wirtschaft für möglich. Inzwischen stellt Arbeitsminister Heil auch in Aussicht, das Kurzarbeitergeld zu erhöhen. In einem Zeitungsinterview stellte sich der SPD-Politiker hinter die Forderung des Deutschen Gewerkschaftsbundes, das Kurzarbeitergeld auf 80 beziehungsweise 87 Prozent für die Monate Mai, Juni und Juli aufzustocken.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 18.04.2020 08:00 Uhr