Regierung stellt Betrieben Ausbildungsprämie in Aussicht

Berlin: Die Bundesregierung will mit bis zu 500 Millionen Euro einen Einbruch der betrieblichen Ausbildung als Folge der Corona-Krise vermeiden. In einem Eckpunkte-Papier, das der Nachrichtenagentur Reuters vorliegt, heißt es: es müsse verhindert werden, dass die Covid-19-Krise zu einer Krise für die berufliche Zukunft junger Menschen und der Fachkräftesicherung werde. Kernstück ist eine Ausbildungsprämie von 2.000 oder 3.000 Euro für kleine und mittelständische Unternehmen, die in erheblichem Umfang von der Krise betroffen sind und dennoch ihre Lehrstellenzahl halten oder sogar erhöhen. Die gemeinsam vom Bildungs-, Wirtschafts- und Arbeitsministerium vorgelegten Eckpunkte sollten am Mittwoch vom Kabinett gebilligt werden.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 14.06.2020 12:30 Uhr