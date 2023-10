Regierung setzt in der Gesundheitspolitik stärker auf Vorbeugung

Berlin: Die Bundesregierung setzt im Kampf gegen Krebs und Demenz künftig stärker auf Vorbeugung. Deshalb wird ein neues "Bundesinstitut für Prävention und Aufklärung in der Medizin" geschaffen, kurz BIPAM. Gesundheitsminister Lauterbach erläuterte, das System sei bisher zu stark auf die Behandlung bestehender Krankheiten ausgerichtet. Obwohl die Gesundheits-Ausgaben in Deutschland höher seien als in jedem anderen EU-Land, sei die Lebenserwartung nur durchschnittlich. Das neue Institut übernimmt auch Aufgaben, die früher das Robert-Koch-Institut geleistet hat. Das RKI soll sich künftig ausschließlich um Infektions-Krankheiten kümmern. Als Nachfolger von Lothar Wieler wurde heute Lars Schaade an die Spitze berufen. Er hatte das RKI nach Wielers Ausscheiden bereits kommissarisch geleitet.

Sendung: BR24 Nachrichten, 04.10.2023 14:00 Uhr