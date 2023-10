Regierung setzt in der Gesundheitspolitik stärker auf Vorbeugung

Berlin: Die Bundesregierung setzt im Kampf gegen Krebs und Demenz künftig stärker auf Vorbeugung. Deshalb wird ein neues "Bundesinstitut für Prävention und Aufklärung in der Medizin" geschaffen, kurz BIPAM. Gesundheitsminister Lauterbach erläuterte, das System sei bisher zu stark auf die Behandlung bestehender Krankheit ausgerichtet. Obwohl die Gesundheits-Ausgaben in Deutschland höher seien als in jedem anderen EU-Land, sei die Lebenserwartung nur durchschnittlich. Das BIPAM soll künftig auch die Aufgaben der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung übernehmen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 04.10.2023 13:45 Uhr