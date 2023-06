Kurzmeldung ein/ausklappen Regierung setzt Empfehlung der Mindestlohnkommission um

Berlin: Ab kommendem Jahr steigt der Mindestlohn. Das hat Bundesarbeitsminister Heil am Mittag angekündigt. Er will dazu eine entsprechende Verordnung vorlegen. Damit schließt sich der Minister dem Vorschlag der Mindestlohn-Kommission an. Diese hatte am Vormittag empfohlen, die Untergrenze in zwei Schritten anzuheben. Ab Januar 2024 soll der Mindestlohn von 12 Euro auf 12,41 Euro steigen. Ein Jahr später soll er auf 12,82 Euro angehoben werden. Der Deutsche Gewerkschaftsbund betrachtet die geplante Erhöhung allerdings als zu gering. Heil verwies da auf das Mindestlohngesetz. Demnach könne die Bundesregierung nur den Vorschlag der Kommission umsetzen oder nicht. Die Alternative wäre keine Erhöhung des Mindestlohns zum 1. Januar. Diese Option nannte Heil angesichts der Inflationsentwicklung "nicht verantwortbar".

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.06.2023 13:00 Uhr