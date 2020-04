Regierung setzt bei Corona-App nun doch auf dezentrale Daten-Speicherung

Nachrichtenarchiv - 26.04.2020 14:30 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Vertreter der Bundesregierung setzen bei der geplanten Corona-Warn-App nun doch auf eine dezentrale Speicherung der Nutzerdaten. Diese sollen auf dem Handy bleiben und nicht zentral auf einem Server gesammelt werden, wie Gesundheitsminister Spahn und Kanzleramtschef Braun erklärten. Man verfolge einen Ansatz, der auf Freiwilligkeit beruhe, datenschutzkonform sei und ein hohes Maß an IT-Sicherheit gewährleiste. Der bayerische Datenschutzbeauftragte Petry begrüßte im Gespräch mit dem BR diese Ankündigung. Der Staat könne die App so auch nicht nutzen, um Menschen in ihren Bewegungen zu überwachen. Experten hatten kritisiert, dass diese Möglichkeit bei einer zentralen Datenspeicherung bestehe. Die Corona-App soll helfen, Ansteckungen nachzuverfolgen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 26.04.2020 14:30 Uhr