Regierung senkt Konjunkturprognose wegen Krieg gegen die Ukraine

Nachrichtenarchiv - 27.04.2022 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Angesichts des Ukraine-Kriegs hat die Bundesregierung ihre diesjährige Konjunkturprognose deutlich gesenkt. In diesem Jahr wird nur noch ein Wachstum von 2,2 Prozent erwartet, wie das Bundeswirtschaftsministerium mitgeteilt hat. Nach zwei Jahren Corona-Pandemie komme durch den Krieg Russlands eine neue Belastung hinzu, erklärte Wirtschaftsminister Habeck. In ihrer Herbstprojektion war die Regierung noch von einem Wachstum von 4,1 Prozent ausgegangen, im Januar von 3,6 Prozent. Die Regierung rechnet außerdem in diesem Jahr wegen der stark gestiegenen Energiepreise mit einer Inflationsrate von 6,1 Prozent.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.04.2022 15:00 Uhr