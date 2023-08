Regierung ringt um Einigung beim Wachstumschancengesetz

Berlin: Das Bundeskabinett will heute mehrere Gesetzesvorhaben auf den Weg bringen - dazu sollte eigentlich auch das sogenannte Wachstumschancengesetz von Finanzminister Lindner gehören. Es sieht Steuererleichterungen für Unternehmen vor. Allerdings dauerte die Abstimmung in der Bundesregierung in der Nacht noch an, weshalb unklar ist, ob das Kabinett tatsächlich darüber berät: Medienberichten zufolge hat Bundesfamilienministerin Paus offenbar Vorbehalte gegen die Pläne. Demnach hält die Grünen-Politikerin die vorgesehenen Entlastungen von mehreren Milliarden Euro für zu hoch, wenn Lindner nicht bereit sei, gleichzeitig mehr Geld für die geplante Kindergrundsicherung zur Verfügung zu stellen. Die beiden Minister streiten seit Wochen über die Finanzierung des familienpolitischen Projektes.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.08.2023 06:00 Uhr