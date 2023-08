Regierung ringt um Einigung beim Wachstumschancengesetz

Berlin: In der Bundesregierung zeichnet sich offenbar ein Streit über das sogenannte "Wachstumschancengesetz" ab. Wie das "Handelsblatt" am Abend berichtet, will Familienministerin Paus ihre Zustimmung zum Gesetzentwurf von Finanzminister Lindner verweigern. Demnach hält die Grünen-Politikerin die geplanten milliardenschweren Entlastungen für Unternehmen für zu hoch, wenn der FDP-Chef zugleich nicht bereit sei, mehr Geld für die Kindergrundsicherung bereitzustellen. Lindner will mit rund 50 Maßnahmen die Unternehmen entlasten. Die Nachrichtenagentur Reuters zitiert aus einem überarbeiteten Gesetzentwurf, wonach die Entlastungen ab dem kommenden Jahr höher ausfallen könnten als bislang bekannt. Diese sollen vor allem in den Jahren 2025 bis 2027 zum Teil deutlich über den 6,3 Milliarden Euro pro Jahr liegen, die in einem ersten Entwurf von Anfang Juli genannt worden waren.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.08.2023 21:00 Uhr