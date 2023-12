Regierung rechnet mit Einigung auf Haushalt noch in diesem Jahr

Berlin: Die Bundesregierung wird sich noch in diesem Jahr auf einen Haushalt für 2024 einigen. Das hat Regierungssprecher Hebestreit angekündigt. Er rechne sehr bald mit einem Ergebnis. Ob nach einem Kabinettsbeschluss genug Zeit bleibe für Beratungen in Bundestag und Bundesrat, sei allerdings offen. Er habe gelernt, dass in der Koalition immer eine gewisse zeitliche Flexibilität nötig sei, sagte Hebestreit. Bundeskanzler Scholz, Finanzminister Lindner und Wirtschaftsminister Habeck ringen seit Tagen darum, wie das 17-Milliarden-Euro-Loch gestopft werden soll. Grüne und SPD plädieren dafür, auch für das kommende Jahr eine Notlage festzustellen, um mehr Schulden aufnehmen zu können. Die FDP hält dem entgegen, man könne die Notlage nicht zur Normalität erklären.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.12.2023 16:00 Uhr